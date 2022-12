NAISTEJUTUD. PARIMAD OSAD ⟩ Millesse mehed armuvad? Pepu, büsti ja pikkade jalgadega polegi midagi peale hakata...

Milline ebaõiglus! Me oleme naised ja ei julge siiamaani avalikult rääkida päevadest?! Teemast, mida meestel on hea ja ohutu rünnata ning naisi selle loomuliku funktsiooni kaudu alla suruda ja räpaseks nimetada. Aitab absurdist! Päevad pole asi, mida häbeneda. Sõna võtavad Dagmar Lamp, Heidi Ruul ja Pille Männik.

Naistejuttude saates räägivad kirglikult ja siiralt oma õnnelikust suhtest Heidi Hanso ja Taavi Püüa. Vasakul saatejuht Kristina Herodes. Foto: Kristin Pajuste

Heidi Hanso ja Taavi Püüa kodus on õnneliku suhte alustalad seina peale kirja pandud. Seal seisab uhkelt ja suurelt «Seksige palju!». Kuid paari sõnul peitub tõeliselt lähedase suhte saladus hoopis muus. Mis see on? Just sellest me saates räägimegi.

Epp Kärsin «Naistejutud» podcasti salvestamas. Foto: Kristina Herodes

Mida tähendab elu rikka ja võimuka mehe kõrval? Kas kõik naised unistavad sellest? Mis on selle hind? Stuudios on Epp Kärsin, üks siiramaid ja seksikamaid naisi. Epule on pakutud elu kuldpuuris, ta teab täpselt, mida selline pealtnäha imeilus elu endast kujutab. Sellel on ehmatavalt kallis hind!

Daki, Kristinka ja Heidi stuudios. Kõik armunud. Kuula saadet – saad teada, milline on mees, kellesse naised armuvad. Foto: Kristin Pajuste

Naistele muljet avaldada?! See on ju megaraske! Siiski leidub mehi, kel õnnestub see vähimagi vaevata. Mida nad teisiti teevad? Sellest me räägimegi.