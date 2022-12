NAISTEJUTUD ⟩ Domineerimine. «Naine tahabki seda – keegi tuli ja võttis mind nagu mees!»

«Domineerida ehk vastutust võtta saab ainult lahtiste silmadega ja empaatiliselt partneri suhtes,» rõhutab Egert Kamenik. «Kindlasti ei tohi see jätta ülevalt alla, hoolimatut muljet. Domineerimine on täpselt nii kaua hea, kuni see, kelle üle domineeritakse, on rahul.» Siin ongi võti – otsusajaks on suhtes see, kes lubab seda endaga teha, ja võim on tegelikult tema käes. Väärastunud suhtevormid, kus üks on boss, teine käsutäitja, üks on omanik, teine tema asi, üks on despoot, teine hirmu all elav vang, räägivad juba sootuks teist lugu. Päriselt haiged võimusuhted oleks mõlemale tervislikum lõpetada.