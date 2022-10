NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas olla see mees, kellesse kõik naised armuvad?

Stuudios möllab kolm kõrvuni armunud naist. Siiani oleme olnud täiesti erineva meestemaitsega ja erinevate eluvaadetega. Lisaks erinevas kasvus, kaalus ja taustaga. Aga selgub – mõnel erilisel juhul see ei loe! Mis siin ikka pikalt keerutada – räägime kohe ära, milline see mees oli ja mida tegi, et kõiki meid endasse armuma pani.

«Ta on nii šarmantne ja viisakas,» õhkab Heidi emotsionaalselt. «Ja selline... rahulik!» Armuleegi lahvatamisele aitas kaasa ka see, et härra meenutas kedagi minevikust, kelle vastu Heidil olid ilmatu suured tunded, mis ei ole siiamaani päris üle läinud. Siit tulebki järgmine trump, mis südamesse jõudmisel meest meeletult palju aitab: «Ta oli nii tuttav kuidagi! Tal on oskus panna teisi ennast tema seltskonnas hästi ja vabalt tundma.»

Milline on mees, kellesse naised armuvad? See saade avaldab saladuse. Foto: Shutterstock