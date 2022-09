NAISTEJUTUD ⟩ Seks ja söök: «Sain unistuste keha, aga kaotasin seksiisu!»

«Minu jaoks töötab naudinguline suhe toiduga,» on Kristinka põhimõte. See tähendab, et söömiseks võetakse aega, keskendutakse maitsele ning see on rituaal kallima, pere või sõpradega. Mitte iialgi teleka ees, mitte kunagi jooksu pealt, mitte kunagi suvaline kätte sattuv saiake, mis pole kaunilt serveeritud. «Aga kui te tulete mulle rääkima, et ära söö šokolaadi, alkoholi ja saia, siis mine puu taha! Neid ma väga armastan ja ülihea meelega söön.» Kuid on üks kindel valem, mida järgides hakkab ka Kristinka kohe juurde võtma – see on toidukordade vahele jätmine! Kui kiirel päeval jääb lõuna vahele, lõppeb see öise orgiaga ning kaal tõuseb kiirelt ja kindlalt. Isegi kui päeva peale kokku tuleb toidukogus väiksem. Keha saab aru – ahhaa, siin on vaja koguda, äkki ei anta! Ja asub pekki talletama. Lihtne lahendus on hoida toidukorrad regulaarsed, planeeri kasvõi lõuna kalendrisse! Ja põhisöögikordade vahele ka vahepalad. Kui end korralikult toidad, võid tülikad isud ja näksimise unustada, kaal langeb normaalsele tasemele ning püsib seal vaevata.