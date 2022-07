NAISTEJUTUD ⟩ Õnneliku suhte valem: seksige palju, aga kõige tähtsam on hoopis...

«Naistejuttude» stuudio sai sel korral armastust seinast seinani täis, sest kohal on Heidi Hanso ja Taavi Püüa. Kuidas luua suhe nii, et see oleks algusest peale aus? Need kaks armunud hinge teavad seda ja on valmis kõike siiralt jagama.

Õnnelikult ja täiesti ausalt koos: Heidi Hanso ja Taavi Püüa. Foto: Kristina Herodes

Õnneliku suhte saladused

Esimene alus, millele on loodud see särtsuvalt tuline suhe, on absoluutne ausus. Ja kohe teine on selle väljendamine täiesti avatud kontakti ja pideva suhtlemise kaudu – kõigest tuleb rääkida. Ja kui on raske või ebamugav asi, millest rääkida, siis seda enam! «See ausus, mis sünnib sinu magamistoas...» ütleb Taavi. «See on suurem lähedus, kui oskaks ette kujutada.»

Kuid kurb tõde on see, et suurem osa suhteid luuakse mänge mängides ja fassaadi taha varjudes, kuna nii-nii suur soov on teisele meele järele olla. Ja nii suur on hirm teisest ilma jääda. Aga mille see kaasa toob? Suhte, mis on teesklus, mis polegi päris suhe. Ja paneb su inimese kõrvale, kellega koos sa ei saagi tõeline ja ehe olla.

«Minu suurim hirm on hirm hüljatuse ees,» tunnistab Heidi väga siiralt. «Sealt üle astuda on olnud väga suur töö iseendaga.»