NAISTEJUTUD ⟩ Paljastame kõik: «Olgu või lumehang, kohe riided maha ja eputama»

Selgub, et väliste kiiksude kõrval leidub ka terve rodu imelikke iseloomujooni. Esimese veidrusena tuleb välja emme komme liiga värvikalt õudseid lugusid jutustada. «Kui me proovime midagi ohtlikku,» kirjeldab Ott. «Siis emme alati räägib väga õudsaid ja kurbi lugusid sellega seoses. Ma eeldan, et see on selleks, et meid mentaalselt valmis panna, et see ongi ohtlik, aga... Viimane kord, mida ma mäletan, oli Blue Hole juures. Tahtsime minna sinna sukelduma. Ja siis kui panime juba varustust selga jõudis emme rääkida sellest, et inimesed upuvad ära, sest nad ujuvad liiga sügavale, jääva kinni ja laine peksab neid vastu koralle lõhki!»