NAISTEJUTUD ⟩ Kõige kurjemad tervise tapjad: tublidus, tormamine ja...

Kiitus on ohtlik aine, kuna väljast tuleva tähelepanu peale ei ole tark ehitada omaenese väärtustamise tunnet. Küllalt sageli me oleme kiitusesõltlased ja hoolimata sellest, kui palju kiitust tuleb, on seda kogu aeg nagu natuke puudu. Nagu vanapagana kübar, mis jookseb kogu aeg tühjaks. Jah, kiitus on mõnus, paitab nagu päike, aga seda ei pea ootama teistelt – see peaks tulema enda seest. Kiida ennast ise! «Ma olin täna nii tubli. Ma ei teinud ühtegi lisaminutit, ma läksin koju, jalutasin ja andsin kõik selle aja iseendale,» toob terapeut näite, mille eest ennast kiita ja tänada võiks.

Haige olla on tabu

«Ja ega sellest ju keegi ei räägi, kui nad haiged on,» toob terapeut välja võltspositiivse eduühiskonna nõrga koha. Ebaõnn, nõrkused, haigused – see on suur tabu. Kuid meie tervis on parem ja elu kergem, kui oleme ausad, just sellised, nagu oleme. «Mina olen enda ellu võtnud selle seisukoha, et kui ma nüüd haigeks jään, siis see on mulle selge märk sellest, et olen millegagi üle võlli läinud. Kas ma pole ennast kuulanud või olen midagi liiga isiklikult võtnud. See on märk, et nüüd tuleb aeg maha võtta. Keha vajab puhkust.»