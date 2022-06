NAISTEJUTUD ⟩ Ohtlik akne - nahamured võivad osutada palju tõsisematele probleemidele

Arst-resident Jeva Skarlet Foto: Kristina Herodes

Mis aitab aknet kontrolli alla saada?

Värske õhk ja liikumine. «Alustada tuleks vaimset tervist toetavast eluviisist,» toob doktor Jeva Skarlet välja küllalt ootamatu lähtekoha akne raviks. Kuid tema sõnul on see vundament, millele tervise terviklik süsteem toetub. Pole võimalik end elustiiliga lõhkuda ja samal ajal ravimitega aidata – see annab vaid ajutise tulemuse. Mida tähendab vaimset tervist toetav elustiil? «Regulaarne füüsiline koormus, tervislik toitumine, teadlik puhkus.»

Kuid mitte igasugune liikumine ei anna sama head tulemust. «Mina olen tähele pannud, et kui käisin jõusaalis, oli nahk väga halb, aga kui käin õues trenni tegemas, on see kohe parem. Mu isal on üks tore lause: «Kas sa oled näinud halva näonahaga suusatajat?» Värske õhk mõjub ka zen'imalt.» Loeb ka see, mis on treenimise motiiv – kas tahad alla võtta ja piitsutad end tulemuste poole või naudid vaikust ja rahu? Parema naha kingib just tasakaalustavatel ja enda heaolust lähtuvatel motiividel tehtud treening.