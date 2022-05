NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas naistega rääkida? «Õudselt palju komplimente ei tööta, naistele mõjub hoopis...»

Esimene tõde, millega oleks kasulik tutvuda: paljusõnaline mees ei pruugi naiste silmis sugugi olla supersuhtleja nagu ta ise endast arvab. Ta võib paista hoopis tüütu libekeel või lobamokk. Sõnadega tasub targalt ringi käia, sest ärgem unustagem - sõnadel on siiki väärtus olemas. Kui me ise oma väljendatud mõtteid ei hinda, miks peaksid neid hindama teised?

Samuti tasub targalt ringi käia komplimentidega. Tark mees ei tulista neid vasakule ja paremale lootuses, et see õrnema soo silmis plusspunkte teenib. Oo ei! Selline lahmimine kahandab öeldu tähendust. «Komplimente peab olema, aga need peavad olema strateegiliselt hästi paigutatud,» ütleb Taavi Otsus. «Õudselt palju komplimente kõlab kuidagi valesti. Sest kui neid komplimente on liiga palju, siis nad ju devalveeruvad!» Hea kompliment on see, mida sa siiralt mõtled. See paistab välja. «Seda näevad kõik, me oleme kõik intuitiivsed inimesed - kas sa mõtled seda päriselt või mitte. Öelda asju ainult ütlemise pärast on mõttetu ajaraiskamine.»

Rääkides arukast vestlusoskusest tuleks esimese asjana omandada paus. Vahel ütleb vaikus rohkem kui sada sõna ja loob lähedust, mida ükski lause ületada ei suuda. Osa mehi on küll kidakeelsed ja paus ongi nende suhtlusarsenalis peamine - see on muidugi liialdus. Kuid loomulikult tekkinud pausil vestluses võiks lasta olla. Ei pea midagi ütlema.

«Paus on väga hea asi,» ütleb Taavi. «Kuid see sõltub väga tugevalt olukorrast. Osalt ma pean ütlema, et ma olen ise selline inimene, et ühel hetkel lihtsalt saavad sõnad otsa ja ma lihtsalt vaikin. Teisalt tunnen, et see on mingi ürgne mehelik funktsioon - kui naisterahvas tuleb minu poole mingi probleemiga, siis esimene instinkt on üritada seda kuidagi lahendama hakata.» Kuid naistele on väga tihti vaja üksnes ärakuulamist.

See on klassikaline olukord, kus hea südame ja heade kavatsustega mehed puusse panevad. Emotsioonide väljaelamine kuulub lihtsalt naiselike naudingute esikolmikusse, see on asi, mida neile meeldib teha. Iseasi on, kuidas mehed selles olukorras vastu peavad. «See on igavikuline küsimus,» nõustub Taavi.

Hääli on meil terve spekter