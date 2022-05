NAISTEJUTUD ⟩ «Appi, juba teine mees jättis mu maha, aga tegin ju tema heaks kõik!»

See on raskem kui võiks arvata, sest iseendale valetamise ja eitamise vajadus kuulub kõigi ebaturvaliste kiindumusstiilide juurde. «Suhtes ei pea teine sind tervendama,» rõhutab psühhoterapeut. «Kui see on mõlema poole vaba valik, siis see on täiesti ok. Aga see ei ole kohustus! Asi, mida suhe meile sügavamal tasandil õpetab, on enesearmastus. Seda peaks juba esimene kiindumussuhe vanemaga õpetama, aga kahjuks see pole nii. Minul endal läks umbes viis aastat, et sellest aru saada.»

Enne kui heidame kriitilise pilgu enda ja kaaslase kiindumusstiilile tasub meeles pidada psühhoterapeudi sõnumit - me valime endale just need kaaslased, kes aitavad meid iseendaga paremini tuttavaks saada, oma haavad üles leida ja terveneda. «See ongi suhte mõte. Iga partner, kelle sa tõmbad ellu, on sinu jaoks, mitte sinu vastu.» Selleks, et oma lapsepõlve ausalt tagasi minna ning oma kiindumusstiili juured üles leida tuleb eemaldada teemalt sund-roosa filter. Me kõik armastame oma vanemaid, aga me ei pea idealiseerima kõiki käitumisi ja eitama vigu. «Ilustamine on alati lapse soov kaitsta vanemat,» teab terapeut. «Ta kardab, et kui ta ülteb midagi halba, tabab teda kuuluvusest ja armastusest ilma jäämine. Teraapias on aga vaja päris lugu teada.»

Kaks peamist kiindumusstiili on enim levinud - need on ärev ja vältiv. Ja väga sagedasti tõmme, armulugu ning hilisemad möödarääkimised sõlmuvadki nende kahe vastandliku kiindumusstiili esindaja vahel. Mõlemale tundub, et teine on talumatu, käitub valesti, teine on süüdi!

Ärev kiindumusstiil

«See tuleb sellest, et lapse pole kindel, kas vanem on tema joaks olemas,» selgitab psühhoterapeut. «Mis sellest peres toimub? Vanem on kas tõrjuv või ebajärjekindel, tema hoolitsus ja tähelepanu pole stabiilsed.» Laps kohaneb ebakindlusega ning tulemuseks on hirm - ta on pidevalt mures, et vanem kaob, ta püüab seda kontrollida ja armastust välja teenida.

Kuidas väljendub ärev kiindumusstiil täiskasvanuna?

«Hülgamishirm on kõige alus - inimene õpib kohanema ja usub: «Minu tunded ja vajadused ei ole olulised, teiste tunded ja vajadused on olulisemad.» Sealt tulevad need aitajad, toetajad, kaassõltlased.» Inimene tegeleb pidevalt armastuse väljateenimisega, kuna ta usub, et see on ainus võimalus armastust saada. Kuid tõde on valus: armastust ei ole mitte kunagi võimalik teenetega osta. Selline uksumus viib paratamatult välja pettumuse ja kibestumiseni. Kaaslane ei andnud mulle, mida ootasin. «Jättis mu maha, aga ma tegin ju tema heaks kõik!»