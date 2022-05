EMADE LOOD ⟩ «Ema käsutas mind maast lahti ja enne tuttu minna ei tohtinud kui olin õele töö valmis teinud...»

Olen meie kolmest õest keskmine. Mu mõlemad õed on kaunid, kurvikad ja tõmmud amatsoonid, mina kõhetu kõrsik. Oma pikakasvulise ja helesiniste silmadega isa täpne koopia. Ja iga kord kui olin emaga eriarvamusel öeldi kurjalt: «Sa oled täpselt nagu su isa!» Toon paar selget meenutust, mis illustreerivad kõnekalt meie peres valitsenud õiglast suhtumist lastesse.

Oli hiline teisipäeva õhtu. Olin juba magama läinud kui ärkasin kisa peale. Noorem õde oli avastanud, et tal on järgmiseks päevaks vaja koolis esitada kudumistöö. Muidugi polnud ta seda isegi alustatud. Muretus on alati mu õe tugevus olnud. Kuidas lahendas olukorra ema? Õeke saadeti lohutades magama. Mind käsutati une pealt üles, vardad kätte, marss tööle ja enne magama minna ei tohi kui vajalik valmis kootud...