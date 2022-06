NAISTEJUTUD ⟩ Rajud suveseiklused: erutav kolp rannas ja pepuliblikas autoklaasil

«Jaanipäev on väga orgiaid soodustav,» ütleb Triin Palmipuu otsekoheselt. «Nii kui mätas kuivaks saab ja veits nagu kärakat saab.» Meie jõuame saates otsusele, et kõige suurem viga on teha suvel lollusi hoopis liiga vähe. Saade ongi selleks, et meie üle naerda ja koguda kuraasi, et saaks suuremaid tempe teha. Seiklusi toome päevavalgele paraja portsu. Näiteks oleks Erki peaaegu kurjategijaks saanud ning Palmi saatis turuvarblased võõrasse aeda raksu. Kristinka on aga kalpsanud jaaniööl alasti merre, juuksed tuules lehvimas.... ning siis otsinud hommikuni oma kadunud riideid. Kuid see kõik on alles sissejuhatus.