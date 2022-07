Õnnelik paar tunnistab: «Panime seina peale meie suhte reeglid»

Armununa ei julge paljud liiga palju rääkida ega oma tõelist mina paljastada - äkki rikun veel kõik ilusa ära? Äkki jään sellest imelisest inimesest ilma? Tegelikult tuleks teha just vastupidi. Olla nii ehe, ebatäiuslik ja maskivaba kui vähegi võimalik. Mida ausamalt on ootused välja öeldud ja mängureeglid omavahel kokku lepitud, seda helgem, kindlam ja kirglikum on suhe.