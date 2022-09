NAISTEJUTUD ⟩ Midagi veel isiklikumat kui saladused ja kired...

Rännak iseenda sisemaailma – mis asi see on? On see ohtlik? Me ei tea seda sel lihtsalt põhjusel, et mitte keegi ei räägi sellest. Ja kui räägib, siis üldiselt. Aga üldist on raske mõista. Sel korral jagame midagi veel isiklikumat kui saladused ja kired - sisemaailma.