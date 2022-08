NAISTEJUTUD ⟩ Hävitav sõltuvus, mille küüsis vaevleb suur osa eestlasi

Töönarkomaania – ma tean hästi, kuidas see käib! Kui elu eksimuste eest antaks ordeneid, siis mu rind oleks neist kummis ja kirju. Kuid ületöötamisega kaasas käiv eduelamus on ajutine. Hind, mida selle eest maksad, on palju suurem mis tahes boonusest. Kas töötamine tõesti on seda väärt, et oma elu ohvriks tuua? Loomulikult mitte! Kõik me jõuame selle taipamiseni varem või hiljem. Traagika on aga selles, et enamik taipab siis, kui on juba hilja. Kui tervis ja vaimne tervis on pöördumatult kahju saanud. Töine masinavärk sülitab su välja nagu tühjaks pigistatud sidruni ja võtab uue, värske sidruni.