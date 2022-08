LUGU ELUST ⟩ «Põlesin ereda leegiga läbi ja enam ma töötada ei saagi....»

Läbipõlemine läheb kalliks maksma. Kuid see algab hiilivalt - nädal-nädalalt aina tuhmud ja kuigi pingutad aina rohem, saad tehtud üha vähem.

Paljude tööandjate suust kostab viimasel ajal: «Inimesed ei taha enam tööd teha!» Ning töötajaid on raske leida. Kas pandeemia tegi inimesed katki? Kas karjääriredelil ronimine on minevikku kuuluv spordiala? Millised on eestlaste mõtted töötegemise osas?