NAISTEJUTUD ⟩ 3 asja, mida juht iial ei tohiks teha: «Kasutatakse isegi alandust! Ja inimene lubab endaga nii käituda»

Mida juhid ei tohiks teha?

«Peamised põhjused, miks meeskonnad takerduvad ja edu saavutada ei suuda, on hukkamõist, sekkumine või nõu andmine ilma küsimuseta ja see, kui ühise ruumi väliselt jagatakse informatsiooni, mis kuulub ainult meile.» Toome igale neist ka näite. Hukkamõistu puhul on kõige lihtsam näide, et keegi tuleb initsiatiivikalt välja uue idee või ettepanekuga. «Ja selle asemel, et saada reaktsiooni «Oi kui põnev!», ütleb juht: «Täiesti mõttetu lugu. Ära hakka palun. Meil sellisele arutelule kohta ei ole!» Kasutatakse isegi alandust! Juht, kes seda teeb, sageli isegi ei teadvusta selle mõju. Uue idee avaldaja saab kogeda pahameelt, alandust, naeruvääristamist ja väga sageli mõistetakse hukka huumori foonil. Ja sageli inimene lubab endaga nii käituda.» Kuid siin saab ka inimene ise olukorda muuta. Hukkamõistu saab viljeleda ainult siis, kui inimene ise ei astu enda kaitseks välja ja ei ütle: «Palun lubage mul oma mõte lõpetada. See on lubamatu ja lugupidamatu, sellist käitumist ma ei aktsepteeri.» Esiteks on vaja julgust üldse aru saada, et selline kohtlemine on vale.

Kuid vähem ohtlikud pole ka sekkumised ja nõuandmised, kui abi pole palutud. Sõnum inimesele on üks: mina tean paremini! Sind ei saa usaldada, sa ei saa ise hakkama! See alandab ja alavääristab töötajat. Ja ikka on vähe neid, kes enda kaitseks välja astuvad. «Sest konflikt on midagi väga hävitavat,» põhjendab Lilian Saage. «Eesti kultuuriruumis me armastame inimesi, kes ei ole konfliktsed.»

Ja suu lahti tegemine ongi ohtlik. Inimese suhtes, kes heidab ausalt valgust halvale olukorrale, on lihtne võtta hoiak, et tema pole probleemi päevavalgele tooja, vaid hoopis probleemi tekitaja. Selline vaikimine võimaldab juhtimisvigadel jätkuda. «Siin on väga oluline koht ka sellel, kuidas me asju ütleme,» rõhutab mentor. «Kui ma piiri sean ja palun mitte sekkuda, siis olen lahke, viisakas ja austav. Mulle tundub, et see pole meist paljudel ära õpitud – saada aru, mis on minu väärtus ja mis on minu väärikus. Kuidas ma endasse suhtun. Ja niimoodi ma palun ka teistel endasse suhtuda.» Tark juht näeb olukorda aga hoopis teisiti – inimene, kes julgeb anda ausat tagasisidet, on kõige väärtuslikum liige tiimis. See on sinu arenguvõimalus. Kui parim sõber ütleb asju nii, nagu need on, võimaldab see juhina paremaks saada ning targemaid otsuseid teha.

Saates «Naistejutud» jagab oma tarkusi juhtimiskoolitaja ja mentor Lilian Saage. Foto: Kristina Herodes

Konflikt on areng, mis otsib väljapääsu

«Konflikt tähendab seda, et me mõlemad peame midagi ära õppima,» selgitab Lilian Saage rahulikult. «See, mis seisab mu tee peal ees, on mu arenguks vajalik. Konflikt on tulnud sulle appi, et sa areneksid, märkaksid ja mõtestaksid. Ja julgeksid enda eest rohkem seista. Selgemad piirid, selgem mõte.» Kui mina saan seeläbi endast paremini aru ja teen selle nähtavaks, siis näita ka sina ennast, et mina saaksin sinust aru. Võimalik, et inimesed jäävadki eriarvamusele, aga see on täiesti ok. See ongi täiskasvanulik viis pidada lugu teineteise arvamustest – mõlemal on lugu omal erineval moel.

Kõige riskantsem olukord juhi jaoks on tekitada meeskonnas meelsus, kus sa ei talu konflikte ega luba eriarvamusi. Kui juht ootab ainult selliseid sõnumeid, mis sobivad tema visiooniga, siis ainus asi, mida ta lubab, on pugemine ja kaasa kiitmine. See on suur risk jõuda hävinguni. Kui grupis kehtib ainult üks arvamus, lülitub välja kogu kollektiivne tarkus ja analüüsivõime ning võib tekkida moonutatud soovreaalsus. Selliste andmete põhjal õigeid otsuseid teha on praktiliselt võimatu.

Need on esimesed kolm asja, mida tark juht teeb: ta lubab ja soodustab ausat tagasidet, ta on uudishimulik ja julge ning kõige tähtsam neist kolmest – austab oma inimesi. «Vääritu juhi käitumine – see on asi, mida kaasaja maailmas enam olla ei tohiks,» rõhutab Saage. «Inimeseks olemine tervikuna. Juhtimine käib läbi südame ja julguse näidata ennast sellisena, kes ma olen ilma hukkamõistu kartmata.»