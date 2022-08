NAISTEJUTUD ⟩ Toome päevavalgele tohutu tabuteema naiste elus

Mida tähendab olla naine? Paljusid toredaid asju. Muu hulgas seda, et viljakas eas nõuab teatud periood kuus eraldi tähelepanu. Punased päevad. See on täiesti normaalne, loomulik ja naiselik asi, mille kohal siiamaani hõljub hirmu, häbi ja alavääristamise vari. Kust selline absurd pärit on? «Nendelt rõvedatelt meestelt! Patriarhaat on selles süüdi,» lajatab Dagmar Lamp. Naiselikke funktsioone on hea ohutu rünnata, sest meestel neid pole. Samuti toidab veidraid hirme ebateadlikkus. Mees, kes tõmbab nina vingu ja teeb näo, et päevad on midagi hirmsat ja ebapuhast, demonstreerib lihtsalt oma sügavat rumalust. Hoopis selle pärast võiks piinlikkust tunda!

Sel oleme korral stuudios lausa neljakesi: Pille Männik, Heidi Ruul, Kristina Herodes ja Dagmar Lamp Foto: Postimees

Mis asjad on päevapüksid?

Päevade ekspert Pille on loonud oma äri sellele, et muuta need «punased päevad» kuus naistele mugavamaks. Idee töötab lihtsalt – sidemete asemel kasutatakse kuupesu, mis on imava sisuga. Vahetad neid just nii sageli, kui rohked päevad on. Sidemetele enam raha ei kulu, ei tekki igakuist prügi ja ka tervis on parem.

«Päevapüksid ühesõnaga,» selgitab Dagmar, kes on neid pikalt kasutanud ja seetõttu suur Rocking Undiese fänn. Alternatiivse lahendusena hindab ta kõrgelt ka menstruaalanumat ehk kupsikut. «Pärast seda, kui ma need enda jaoks avastasin, on kogu see päevade kvaliteet täiesti teine. Praegu on see aeg, mida ma isegi naudin. Kui välja jätta krambid.»