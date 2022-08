NAISTEJUTUD ⟩ Vabadusest ja Venemaa valedest, mis Eestis häirivalt hästi levisid

Kui see on olemas, tundub see loomulik. Kui mitte, annaks me mida iganes, et seda tagasi saada! Räägime vabadusest. Vaatleme näitena ajupesu eesmärgil loodud valede kogumit, mis Eestis kiirelt kanda kinnitas. «Ja nüüd avalikustati uurimus, et see kõik on vale! Venelased lihtsalt proovisid, kui hästi on tänapäevaste vahenditega võimalik propagandat teha,» räägib saatekülaline Lenno Vaitovski. See peaks meid väga murelikuks muutma. Kui me laseme kellelgi teisel enda eest mõelda, siis anname ära ka oma vabaduse.