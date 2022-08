NAISTEJUTUD ⟩ Kust armastust leida? Kas ka sina otsid valest kohast?

Üks lihtne tõde neile, kes igatsevad armastust leida või kogeda - saamine algab andmisest. Pole põhjust kedagi süüdistada või kibestuda: «Miks keegi mind ei armasta?!» kui endas seda tunnet pole. Esmalt võiks leppida endaga, õppida end väärtustama ja armastava pilguga vaatama. Alles siis on võimalik ka teistel sind armastada. Kunagi pole õigustatud tunne, et maailm on sulle midagi võlgu. Kõik algab endast, enesehäälestusest.

Inimesi õnnelikes suhetes on igasuguseid - kauneid ja tagasihoidliku välimusega, pikki ja lühikesi, noori ja vanu, kogu mitmekesisuses. Neid seob üks ühine joon - nad on avatud armastusele. Kui annad ise armastust saad seda alati tagasi. See töötab alati. Kui see ei juhtu kohe, siis ole rahulik - see on intresside kogumise aeg, et su ellu saaks tulla midagi veel suuremat ja paremat.