NAISTEJUTUD ⟩ Valetavad mehed: «Miks meestel on vaja ennast suuremaks rääkida?»

Miks on meestel nii suur kiusatus otseselt valetada või siis tõde rääkimata jätta? «Sõltub, mis tasemel on sinu enesehinnang,» vastab Taavi Otsus armutu otsekohesesusga. «Kas sul on vaja midagi suuremaks valetada või lähed sellega, mis sa oled.»

Mehed ärplevad ja hooplevad

Jõuame tõdemuseni, et vajadus end hooplemisega suuremaks muuta on omane neile meestele, kel enesekindlust napib. Niisiis tuleb seda kompenseerida. Vanusega see küpsus saabuda ei pruugi.

«Me keegi ei anna endale aru, mida teised inimesed sinus hindavad. Need asjad, millega sa praalid - kas see tegelikult üldse läheb inimestele korda? Vaevalt. Suurem osa inimesi hindab küll kõigepealt välimust, aga tähtsam on ikkagi sisu,» mõtiskleb Taavi. «Ja kui see sisu on vildakas või põhineb valedel, siis see laev läheb põhja väga ruttu.»

Kindel tee ainult läbikukkumisteni