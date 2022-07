NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas ära tunda õige hetk, mil öelda: «See on kõik! Ma nüüd lähen»

Just see, et asjad jäid lõpetamata, teeb Dagmarile kõige rohkem haiget ning lahtilaskmise nii rakseks. Dagmar tajus kohe ära, et suhtele on takistuseks tõsiasi, et nii tema kui unelmate mees on mõlemad vältiva kiindumusstiiliga. «Kusjuures ma veel kirjutasin talle,» räägib ta kirglikult. «Lugu on nüüd selline: ma tean väga kindlalt, et mul on vältiv kiindumusstiil ja ma pean teadlikult pingutama, et kellegagi suhelda, kui ma tunnen, et ta on mulle lähedale jõudnud. Ma tunnetan, et sinul on ka väga tugev vältiv kiindumusstiil. Kui me tahame seda suhtlust üleval hoida, siis me peame teadlikult mõlemad panustama. Muidu see lihtsalt sureb ära. Mille peale ta vastas: «Nõustun.» Ja siis oli kõik!»