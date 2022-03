Ukraina sõda raputas šokina läänemaailma üles heauskse soovmõtlemise unest. Seni taheti uskuda, et Venemaaga saab läbi rääkida nagu demokraatliku riigiga. Et kehtivad kokkulepped, tõde ja moraal.

Sofi Oksanen oli üks väheseid, kes prohvetina Venemaa reaalsust kuulutas: «Venemaal kehtib täna täpselt sama vägivallale, hirmule ja lausvalele ehitatud totalitaarne kord, mis nõukogude ajal. Nad pole pidanud oma kuritegude eest kunagi vastutust võtma, mis teeb võimalikuks neid jätkata.»

Teie hoiatasite maailma Venemaa režiimi süstemaatilise valetamise, infosõja ja sõjalise agressiooni eest aastaid. Miks lääs ei suutnud seda uskuda?

Ma küsin seda sama endalt iga päev! Me nägime, mida see diktaator järjekindlalt teeb ja ikka valitses soovmõtlemine – äkki ma ärkan üles ja see halb unenägu on kadunud. Seda ei juhtu! Sama naiivne on usk, et vabanedes Putinist oleks kõik taas normaalne. Putin on küll diktaator ja türann, kuid masinavärk, millele ta toetub, pole ainult tema ehitatud.

Venemaal on aastakümneid õhutatud lääneriikide vastast viha ja külvanud alavääristavat suhtumist Ukrainasse. Seda mõju üleöö ära ei võta! Mina ei usu, et meie põlvkonnal oleks võimalik näha demokraatlikku Venemaad. Kogu see riik tugineb vägivallale ja sõjale.

Venemaa varjab kaotusi ja see varjamine õnnestub, sest on salastatud andmed, kelle ta rindele saadab. Sattusin nägema üht haavatud vene sõdurite nimekirja haiglas. Need olid kõik etnilised vähemused Venemaal! Putin teab, milline jõud on vene emad. Kui nende pojad massiliselt sureksid oleksid nad juba tänavatel ja see jõud muudaks olukorda. Aga kui oma poegi matavad kümned tuhanded emad kusagil Dagestanis, siis nende pisarad on Moskva emadele ükskõik.