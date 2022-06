NAISTEJUTUD ⟩ «Ta tuleb lihtsalt kallale, ründab, ähvardab...» Mida sellises olukorras teha?

Seejärel kehtesta oma piirid

«Kui inimene tuleeb häiriva, provokatiivse käitumisega on piiride kehtestamine tähtis,» selgitab Airiin. Kuid ka kehtestamisest on paljudel täiesti vildakas arusaam. «Paika panemine ei ole piiride kehtestamine! See on võimuvõitlus, agressiivne käitumine. Paika pannes sa lähed teise inimese alandamise teed. See võib näida efektiivne - teine inimene tõmbub ju tagasi. Vägivald ongi väga efektiine!» Kuid see ei lahenda, vaid kasvatab konflikti. Pikaajalisem mõju on see, et kaotad kontakti, kvaliteetse suhte, usalduse. Lühiajalise võiduna näiv vägivald toob tegelikullt kaasa pikaajalised pöördumatud kahjud. Aga mis siis on õige kehtestamine? «Sa pead väljendama sõnades, et näed teise vajadust ning samal ajal tood välja ka enda vajaduse. Mõlema poole vajadused tuleb välja tuua, luua ühendustee.» Asjatundja soovitab piiri kehtestada väga konkreetse käitumise suhtes, mis leiab aset siin ja praegu ning hoiduda üldistustest.