KAS KA SINU SUHE? ⟩ «Sõltumata sellest, kui palju talle anda – sinu panus pole kunagi piisav!»

Mina tõmbasin ligi ainult selliseid mehi, kes ei osanud minu tunnetega midagi teha. Ja mina ise olen väga emotsionaalne. Ning see oli kohe probleem! Arvasin aastaid, et minul on midagi viga, lausa kaks partnerit viitas sellele. Kui olin suhtes loomulik mina, ütles kaaslane ärritunult: «Proovi endaga kuidagi hakkama saada!» Kui mina vajasin ärakuulamist, siis nemad lasid jalga. See on tegelikult päris keeruline õppetund võtta end vastu ja hakata end päriselt armastama. See tähendab märgata ja vastu võtta enda kõik osad, ka need, mis haiget teevad. See pole mingi suhe, kui partner iga probleemi korral jätab su üksi ja teatab: tegele endaga ise, see pole minu probleem! Siis te polegi koos. Suhe seisnebki selles, et oleme üksteise jaoks olemas. Ma vahetame ressursse.