NAISTEJUTUD ⟩ «Mehed on koerad, neid saab dresseerida!»

Milles on meie suhete suurim mure? Präänikuid ei ole! Kõlab naljakalt, tegelikult mitte. Kui suhtes on palju kriitikat ja nõudmisi, aga mingit präänikut ei anta, on seis halb. Suhe kaotab esmalt rõõmu, siis elujõu ja viimaks pole enam mingit soovi koos olla.

Raul Kalev toob esile läänemaailma statistika – keskmiselt 85 protsenti inimestest kannatab madala enesehinnangu all. Ja see ongi halbade suhete kurja juur. Miks?

«Inimene, kellel on madal enesehinnang, olgu ta mees või naine, ta ei suuda näha ennast piisavalt heana,» ütleb Raul Kalev. «Ja samuti ta ei suuda võtta ennast kokku, et oma partnerit kiita ja tunnustada.» Kuna ta seda ei suuda, siis kasutab ta suhtluseks kõiki teisi vahendeid, mis tema madalat enesehinnangut vähem riivavad ja sellega paremini kokku sobivad. Mis need on? Tavalised asjad. Madala enesehinnangu varjaja ise usub, et nii käitudes upitab ta ennast teiste arvelt ja paistab suurem. Tegelikult on vastupidi.

Inimestel, kes on harjunud kõiges vigu nägema ja kritiseerima, on lihtsalt madal enesehinnang. Ise nad usuvad muidugi, et teevad õiglast kriitikat. Enamasti nad aga ei märka, et teevad ainult kriitikat. Öelda head - seda nad ei suuda, see teeks jusktui neid endid madalamaks. Foto: Shutterstock

Madala enesehinnangu kindlad märgid