NAISTEJUTUD ⟩ «Kõik naised on vastikud!» Paljastame õrnema soo pahed – tuleb tuttav ette?

Mida on kallimad aga Dagmarile ette heitnud? «Kangekaelsust! Et ma tahan ise otsustada, kõike ise teha ja kõik peab minu plaanide järgi käima.» Seda võib ka liigse domineerivusena vaadata, mis püsisuhetes alati väljakutset pakub. Dagmar tunnistab ka, et tal on probleeme impulsi kontrolli ja piiri pidamisega, olgu teemaks pidu või miski muu.

Vastik Kristinka

Kuid seegi ei pruugi aidata! Telefonile ta tavaliselt ei vasta, aga tagasi selle eest... hmm... samuti ei helista. Kuidas siis saab, mine kohale? See pole samuti kerge, kontorist on ta ratta seljas hetk tagasi kes-teab-kuhu tuhisenud ja sama mittepaikne on ta kodus. «Kutse võib idud välja ajada ja kartuliks kasvada, aga tõenäoliselt mina teda ei märka,» kõlab aus ülestunnistus.

Kristinka vastik joon on ka see, et ta oskab imehästi ennast petta. Midagi on kahjulik, aga ikka maitseb hirmsasti? Seda tuleb lihtsalt teise nurga alt vaadata! Paar näidet: Jägermeister maitseb, aga alkohol on kahjulik. «Aga seal on ju taimsed ürdid sees, see on tervisetoit, peaaegu salat!» Šokolaadiga ei tasu liialdada. «Aga ta ju taimset päritolu, järelikult salat!»