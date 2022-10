NAISTEJUTUD ⟩ Polegi pepu, büst ja pikad jalad! Mehi võluvad naiste juures hoopis teised asjad...

Õnneliku naise saladus

Kohates Aitat täna, on kaugele näha, et see naine särab nagu ladvaõun, tema helisev naer on kaugele kuulda ja soe energia otsekohe tunda. Midagi teeb Vello ilmselgelt väga hästi, et naine tema kõrval ei närtsi ega tuhmu. «Kui voodis on hästi, siis on kõik hästi,» ei tee Vello sellest saladust. Need on tema ema kuldsed sõnad. «Isegi kui oled jube kuri ja tülis, siis selline väike romantika voodis võib kõik need pinged jälle ära hajutada. Ja ongi jälle kõik hästi.» Vello ja Aita jaoks on seks väga loomulik osa elust ja 3–4 korda nädalas võetakse ja leitakse ikka armastuse jagamiseks aega. «Mina olen täiesti terve mees ja tahan kõike seda saada,» naerab Vello ulakalt nagu väike poiss. Tema sõnul on maailmas kaks asja, mis elu edasi viivad: surmahirm ja sugutung. Nii on see maailm loodud ja sellega pole mõtet võidelda.