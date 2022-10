NAISTEJUTUD ⟩ Kuidas ilma mõnuaineteta korralik kaif saada? Jah, see on võimalik!

Iidolid - milleks?

Miks meil on iidoleid üldse tarvis? «Sellepärast, et kuna me oleme kõik oma jumalad maha löönud, siis kedagi me peame ikkagi kummardama, sest religiooni on maailmas vaja,» arvab Peeter. «Millessegi kõrgemasse on vaja uskuda. Sellest on ka uurimusi kirjutatud – popstaarid on uued jumalad.» Peeter tunnistab, et mingeid kõrgemaid jõude ta kindlasti ise usub, aga ei paneks nende juurde kindlaid kujusid ega nimesid. «Hing on looduses ja asjades, mitte kuskil kaugel kosmoses.»