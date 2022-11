NAISTEJUTUD ⟩ Ühe suhte purunemise lugu: «Ma ei tahtnud olla asi!»

Kuidas manipuleeritakse?

Manipuleerimist on alati keeruline ära tunda, sest see töötabki tänu sellele, et ohvrit uinutatakse, et ta ei saaks sellest aru. Kristiina Heinmets toob ühe kujundliku näite, milles väljendub majanduslik manipulatsioon. «Sulle tehakse suurem rahaline kingitus, seda tähistatakse suurejooneliselt, sa oled nii õnnelik ja võtad selle tänuga vastu, aga siis tulevad sellega kaasa mingid tingimused.» Ja ongi inimene sundseisus.

«Sulle antakse komm, sa sööd selle ära,» kirjeldab ta. Alles hiljem öeldakse, et kingitust vastu võttes oled sa kohustatud ka teise poole reegleid järgima. «Ah, sulle ei sobi need reeglid? Siis anna komm tagasi! Aa, sa sõid selle kommi ära? Järelikult on mul õigus su kõht pooleks lõigata ja see komm sealt ära võtta!»

«Ma ei tahtnud olla asi!»

Kristiina Heinmets naudib praegu vabadust ise otsustada ja teha kõike seda, millest ta varem vaid unistas. Heaks näiteks on tennisemäng. Tennis?! Seda keegi otseselt ei keelanud, küll aga anti mõista. «Mulle alati öeldi, et see on nõme ja see on mõttetu. Ja selleks, et mitte seda alandust ja alavääristamist tunda, sa annad järele – no ok, ma ei pea ju tennist mängima.» Naine loobus, et konflikti vältida. Neid loobumisi kogunes omajagu. Lisaks seati aina uusi reegleid, mida tuli täita. Kui suhtes valitseb suhtumine, et üks on omanik ja teine temale kuuluv asi, siis tasakaalutus aina süveneb. «Lõpuks oli neid reegleid juba paras piiblitäis,» tunnistab naine.