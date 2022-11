NAISTEJUTUD ⟩ «Mul oli tohutu hirm suud lahti teha!» Siis võtsin riski ja juhtus midagi uskumatut

Miks meil üldse on hirmud? Mis nende taga on? Kuidas hirmudest üle saada? Ja kas on üldse vaja oma hirmudest üle saada?

Keegi meid ei sunni, võime vabalt ka hirmu piiri taha konutama jääda. Olgem ausad – suur osa inimesi valib hirmude eitamise ja vältimise, osa teadlikult, osa hirmust. Hirm võtab kergesti võimust, kui me ei julge talle ausalt vastu vaadata ja teda tunnistada. Ning väga tihti asuvad meie suurimad anded ja suurimad hirmud samas kanalis. Eneseületamine ja tegutsemine ka siis, kui tegelikult ei julge, tasub tavaliselt ära. Seda enam, et suuremat osa sellest, mida me kardame, ei juhtu mitte kunagi.

Silveri hirm: asju välja öelda

«Minu elu ülesanne oli tulla siia ellu oma hirme lahustama,» räägib saatekülaline Silver Laas. «Ma varem kogu aeg raiusin endale, et ma ei tunne hirme. Mees ei tunne hirme! Lapsena tehti lausa füüsiliselt selgeks, et mehed ei nuta ja mida kõike veel.» Kuid nüüd on tema silmad hirmude ja elu suhtes avanenud täiesti uuel moel. Ja ta teab, et hirme eitades me tegelikult laseme hirmul ennast kontrollida.

Saates on külas stuudio Hõbeallikas looja Silver Laas. Foto: Kristin Pajuste