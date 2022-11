NAISTEJUTUD ⟩ Kannatad ärevuse all? Saad selle enda trumbiks keerata kui teed nii...

Kristinka võib küll paista viimane inimene, kes ärevuse all kannataks, aga see pole tõsi. Elu jooksul on ärevusega kimpus olekut tulnud ette mitmel korral ja see on lausa suhtlemist seganud. Pole liialdus öelda, et tihti oli kiusatus ärevusele järele anda ja stressi tekitavaid suhtlusolukordi sootuks vältida. Seda tehes oleks aga elu sõna otseses mõttes elamata jäänud ning praegu on hea tagasi vaadata – mida rohkem end hirmu tekitavasse olukorda paned, seda väiksemaks hirm kahaneb, kuni hajub sootuks.

Saatekülaline Peeter Kormašov aga usub koguni, et silmapaistvalt head suhtlejad on sageli just need, kes tegelikult sotsiaalse ärevuse all kannatavad. Aktiivsemalt suhtlusse sukeldumine aitab sees särisevat ärevust maandada.

Saatekülaline Peeter Kormašov räägib lahtiste kaartidega mida tähendab kogeda ärevust. Foto: Peeter Kormašov

«Tihtipeale need, kes tunduvad kõige rahulikumad ja tsillimad, teistele tundub, et neil on mugav olla, siis tihtipeale on nendel just väga suur sotsiaalne ärevus,» kirjeldab Peeter. «Olen seda märganud enda kogemusest ja mõnede enda sõprade pealt ka. See tuleb alati teistele üllatavast kohast. Teised vaatavad, et keegi teine suudab suhtlussituatsioonis nii osav olla! Aga tegelikult see ei pruugi üldse nii olla.»