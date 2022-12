NAISTEJUTUD ⟩ «Aga siis tuli mu ellu armastus ja sain aru, millest kõigest olen puudust tundnud!»

Naine, kes ainult annab

«Paar aastat tagasi ma isegi ei osanud endast mõelda nagu iseseisvast isiksusest, sest ma kogu aeg mõtlesin läbi teiste,» teeb Merit väga radikaalse avalduse. «Mõtlesin ainult, kuidas mu lähedastel on hea. Iseenda olin täiesti ära unustanud! Kuigi sellest enesearmastusest väga palju räägitakse, oli raske aru saada, mis on minu vajadused. Ja kuidas ennast nii palju hoida, et ma tegelikult vastu pean.»

Andmine on ilus, hea ja õilis, aga sel on omad ohud. Kui anname üle oma võimete, siis ega keegi selle eest ei täna. Inimesed meie kõrval harjuvad sellega ära ja arvavad, et neil ongi õigus sinult nii palju saada. Nad ei pane tähele, kas nad ka ise panustavad. Ja ülekoormatud inimesel ei jätku aega isegi selleks, et märgata – tema ise jääb alati ilma. Ta pole enam inimene oma õiguste ja vajadustega, temast on saanud ressurss. Väga tavaline lõks, kuhu naised langevad. On üks hea mõte: kui oled loomult andja, pead sa õppima tundma oma piire. Sest neil, kes on loomult saajad, ei ole mingeid piire.

