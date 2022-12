NAISTEJUTUD ⟩ Marju Karin: «Ärge muutke ennast odavamaks kui tegelikult olete!»

Kelle nimel end «ringi teha»?

Kes on selle võimendatud tehisilu tarbija? Suheldes tutvuskonna meestega, tunnistab enamik, et hiigelsuured huuled, võimendatud pepud, hiidrinnad ja muud iluliialdused nende maitse sugugi ei ole. Kuid siin võib ka topeltmäng olla. «Mehed tellivad bordellist just nimelt selliseid naisi, mida nad seksfilmides näevad,» teab Marju Karin. «Ei ole päris nii, et mehed seda üldse ei taha ja meie kõik teeme. Ei ole see midagi nii, et mehed ei taha. See on otseselt maskuliinsest ühiskonnast tulev. Abikaasat nad, jah, ei taha, et see oleks teistele nagu «lits». Aga ise kasutavad nad hea meelega sellise preili teenuseid. Minul endal on üks klient, kellele ma teen suuri huuli, sest ta saab oluliselt rohkem raha nende eest. On ettekujutus, et see teeb paremat tööd. Mis jällegi ei vasta tõele – kitsam huul pidi palju parem olema. Mulle on mehed öelnud.»