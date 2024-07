FOTOD Tohoh! Selle mehe vanust ei paku keegi kunagi kümnesse

TikTokis populaarsust koguv Brandon Miles May jagab enda kontol erinevaid vananemisvastaseid nõuandeid. Tema videod teeb eriliseks tema väljanägemine, mistõttu ei suuda paljud esmapilgul teda tõsiselt võtta. «Tema kasutaja on satiir» ja «ma siiamaani ei suuda uskuda, et ta nii vana on» on sagedased kommentaarid, mida ta inimestelt kuuleb. Brandoni sõnul küsitakse temalt pidevalt dokumenti ja kaheldakse ta vanuses, vahendab Daily Mail. Tema tegelik vanus on kõigile uskumatuna tunduv arv.

Kui vana näeb Brandon sinu arvates välja?

«Inimesed pakuvad mulle erinevaid vanuseid, kuid tihti pakutakse 15-16 või 18-19.» Tegelikult on Brandon 35-aastane. Enda noorusliku välimuse säilitamise saladuseks peab ta tervislikku elustiili. Ta toitub värsketest puu- ja juurviljadest ning muudest taimsetest toitudest, lisaks kalast. Ta väidab, et pole kunagi sõõmugi alkoholi tarbinud. Brandon väldib otsest kontakti päikesega, kandes keha katvaid riideid ja laia äärega peakatet.

Lisaks tervislikele harjumustele leiab mees, et tähtis on ka enda vaimu noorena hoida. «Ma mõtlen ja näen end noorena. Ma arvan, et see on aidanud.»