TOP 20 ⟩ Igor Mangi täide läinud kõhe ennustus ja teised kirgi kütnud lood aastal 2022

Tähetark Igor Mang kuulutas peagi lõppeva aasta prognoosis: «Ma ei välista suurema sõjalise konflikti võimalust 2022. aastal.» Tol hetkel tundus see veel kauge ja vähetõenäolise võimalusena. Tänaseks on asjade seis maailmas juba pöördunud nii, et oht tundub märksa realistlikum. Tasub tähele panna, mida see mees räägib. Tiigriaasta alguses on tähetarga ennustus veel palju täpsem.

Tähetark Igor Mang. Foto: Remo Tõnismäe / Postimees

22-aastane Carmen on sihikindel naine, kel ei jää puude tõttu elus midagi tegemata. Siiski ei saa salata, et liikumispuudega inimese elu on väljakutseid täis. Oma lugu jagab ka puudega Soome mees, kes ostis omale 32. sünnipäevaks esimese seksikogemuse.

22-aastane Carmen. Foto: Erakogu

Pärnus turvalise elupaiga leidnud kahe lapse ema Svitlana rääkis traumeerivast kogemusest ühes Pärnu majutusasutuses.

Pärnu meeleavaldus Ukraina toetuseks ja sõja vastu Iseseisvuse väljakul. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Mehhiko arstid olid üllatunud, kui keisrilõikega tuli ilmale tüdrukuke sabaga, mis oli omakorda veel karvadega kaetud.

Pilt on illustratiivne. Foto: Shutterstock

Soolevähk on levinud ja järjest sagenev haigus, mis kuulub kolme kõige sagedamini esineva kasvaja hulka kogu maailmas ning on sageduselt teine surmapõhjus Euroopas. Ka Eestis on soolevähki haigestumine viimase 30 aasta jooksul pidevalt tõusnud ja haigestunute arv suureneb.