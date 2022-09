Kõige rõvedam tegevus vetsus, millest naised kuidagi loobuda ei suuda

Pea ükski inimene ei kujuta oma elu ilma nutitelefonita enam ette. Meie elu sõltub sellest nii palju, et kui telefon peaks äkitselt hävima, jääb elu justkui seisma. Telefonita ei astuta kodust sammugi kaugemale – mis veel hullem, see võetakse isegi tualettruumi kaasa. Kuid kas see ikka on mõistlik tegevus?