Piltilus filipiinlanna tuli armastuse pärast Eestisse: «Lihtsalt tundsin, et Kevin on minu jaoks õige mees!»

23-aastane Gladys on üles kasvanud traditsioonilises filipiinlaste perekonnas, kus usk on väga tähtsal kohal. Kuid tema enda armulugu eestlasest abikaasaga sai alguse väga ebatraditsioonilisel viisil.

«Ma tutvusin oma mehega tema isa kaudu,» alustab Gladys. Naine sõnab, et praegune äi viibis tollal Filipiinidel ning teatas, et tema pojal oleks kaaslast vaja. Kuna Gladys peab end võrdlemisi julgeks inimeseks, otsustas ta härjal sarvist haarata. «Ütlesin, et proovime, ja selgus, et tegemist on väga sümpaatse mehega,» lisab Gladys.