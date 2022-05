Nüüd väitis Venemaa uudistekanal General SVR Telegram, mida juhib endine Kremli luureohvitser Valeri Solovey, et Alina Kabajeva on taas rase. Portaal väitis: «Putin sai teada, et tema kallim on taas rase ja pealtnäha polnud see plaanitud. Eile nägi Venemaa president Vladimir Putin pealtnägijate kinnitusel välja masendunud ja mõnevõrra eemalehoidev.»