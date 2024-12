TOP20 Aasta põrutavaim armulugu! 48-aastane Eesti mees ihkab 103-aastast naist

2024. aasta on olnud täis põnevaid lugusid, inspireerivaid inimesi ja emotsioone, mis on puudutanud tuhandeid lugejaid. Portaal Naine on toonud teieni nii südantsoojendavaid kohtumisi, intrigeerivaid elulugusid, praktilisi nõuandeid kui ka haaravaid mõtteid elust, armastusest ja väljakutsetest.

Oleme kokku pannud aasta 20 kõige loetumat artiklit, mis pälvisid teie tähelepanu ja tekitasid elavaid arutelusid. Need lood peegeldavad, mis meie lugejatele korda läheb — olgu selleks elumuutvad otsused või liigutavad peresuhted.

Heidame pilgu nendele hetkedele, mis meid kõiki 2024. aastal inspireerisid, üllatasid ja mõtlema panid. Siin on teie lemmikud!

Petmine on nii suur süüdistus, et ainuüksi kahtlus võib suhte lõhkuda. Üht naist kahtlustati tiivaripsutamises lapse silmavärvi tõttu ja kuna ta teadis, et ta pole meest petnud, nõustus ta DNA-testi tegema. Laps oli tema mehe oma küll, kuid selgus hoopis midagi muud ja väga ootamatut.

17 aastat tagasi kadus Portugalis Praia da Luzi kuurordis oma pere hotellitoast kolmeaastane Madeleine McCann. Seni lahendamata kadumislugu on meedias siiani aktuaalne ja Maddie vanemad vannuvad, et enne nad alla ei anna, kui on teada, mis nende pisitütrega juhtus.

Kate ja tema abikaasa Gerry McCann jätsid oma kolm last – Madeleine'i, Seani ja Amelie – üksi, kui nad läksid sõpradega hotellist veidi eemal asuvasse restorani õhtusööki nautima. Kui Kate ühel hetkel laste und läks kontrollima, oli Madeleine'i voodi tühi.

Madeleine McCann kadus jäljetult. Foto: Scanpix/Zuma

Vanusevahe on suhetes olnud pikalt põnev arutlusteema. Kas ja kui oluline on suhtedünaamikas kummagi osapoole sünniaasta? Mõned inimesed peavad võimaliku partneri vanust ülioluliseks, teiste jaoks ei oma see mingit tähtsust. Aga millised paarid tegelikult kõige õnnelikumas ja kestvamas suhtes on?