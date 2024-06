Angelina Jolie kaalunumber sai avalikuks: ta teab, et on väga kõhn

Kuulsusele lähedane anonüümne allikas ütles portaalile intouchweekly.com, et Angelina Jolie teab, et näeb liiga kõhn välja. End lähedaseks sõbraks nimetava isiku sõnul on Jolie ise aga oma välimusega rahul. Ta lisab veel, et kuna staar kannab paljastavaid riideid, mis ei jäta ühtegi kehavormi peitu, on ta valmis selleks, et tema keha on avalikkuse jaoks kõneaineks ning aruteluteemaks.