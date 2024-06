Laupäevastel pidustustel märkasid pealtvaatajad printsess Charlotte'i käitumises häirivat detaili

Trooping the Color on iga aasta juunikuus toimuv Ühendkuningriigi monarhi sünnipäeva riiklik tähistamine, mille käigus kogu kuninglik perekond astub rahva ette. Seekordne tseremoonia oli erilise tähendusega. See oli 42-aastase Walesi printsessi Catherine'i esimene avalik esinemine pärast vähidiagnoosi avalikustamist.