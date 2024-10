Selgus naiste jaoks ideaalse peenise suurus

Hiljutine uuring paljastas meeste peenise ideaalsed parameetrid naiste vaatevinklist. Näib, et mehed, kes olid mures oma meheau suuruse pärast, saavad rahulikult välja hingata ja mitte pabistama. Selgub, et naistele mulje avaldamiseks ei pea olema üldse muljetavaldavad mõõtmed. Rohkem kui 800 naise vastuste kohaselt oli ideaalne pikkus umbes 14 sentimeetrit. See number on hiljutise uuringu järgi keskmise suuruse lähedal, mis on veidi üle 13 sentimeetri.