Kõhupeki suurim vaenlane: see toiduaine sulatab rasva nagu päike lund

Vistseraalne ei ole pealnäha silmaga nähtav, see rasv ladestub kõhuõõnde ja ümbritseb siseorganeid, mis mõjub tervisele väga halvasti. See võib põhjustada vererõhu tõusu ja suurendab riski haigestuda mitmetesse haigustesse, näiteks diabeet, südame-veresoonkonna haigused, dementsus ja vähitüübid. Enam on sellest ohustatud mehed ja naised eriti pärast menopausi.

Kui teed oma igapäevases toidusedelis mõtestatud ja häid kohandusi, saab kõhurasva kogust märkimisväärselt vähendada. Portaal Eat This, Not That kirjutab hiljutisele uuringule viidates, et parim toode, mida kõhupeki peletamiseks poelettidelt leida võib, on madala rasvasisaldusega Kreeka jogurt.