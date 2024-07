Madeleine McCanni ema: mind jääb igavesti kummitama Maddie imelik küsimus kadumispäeva hommikul

Kate ja tema abikaasa Gerry McCann jätsid oma kolm last – Madeleine'i, Seani ja Amelie – üksi, kui nad läksid sõpradega hotellist veidi eemal asuvasse restorani õhtusööki nautima. Kui Kate ühel hetkel laste und läks kontrollima, oli Madeleine'i voodi tühi.

Maddie ema ja isa on veendunud, et nende tütar rööviti. Vaatamata sellele, et lapse otsimisele on kulutatud miljoneid, pole siiani leitud vettpidavaid tõendeid saamaks teada, mis tegelikult juhtus. Peamiseks kahtlusaluseks on politsei nimetanud praegu vanglakaristust kandva Christian Brückneri, kuid süüdistust pole mehele esitatud. Brückner eitab igasugust seotust Madeleine'i kadumisega.

Kate kirjutas 2011. aastal ilmunud raamatu «Madeleine: Our Daughter's Disappearance and the Continuing Search for Her», mis kirjeldas üksikasjalikult perekonna piinasid.

Selles raamatus meenutas Kate vestlust Madeleine'iga tema kadumise päeva hommikul, mis on teda tänaseni kummitama jäänud. Ta kirjutas: «Madeleine küsis hommikusöögi ajal miks ma nende juurde ei läinud, kui nad Seaniga nutsid. Ma ei saanud aru, mida ta mõtles, ma ei näinud, et nad oleksid pisarates olnud. Küsisin Maddie'lt täpsustust, kas nad nutsid siis, kui olid juba magama läinud, kuid tütar enam ei vastanud, vaid lobises rõõmsalt muudel teemadel.»

Kate kahtlustab, et nende hotellituppa püüti eelmisel õhtul sisse murda ja see ehmatas lapsi. Ta kahetseb, et inimestel pole ettenägemisvõime sama hea, kui tagantjärele järelduste tegemise oskus. «Me ei arvanud sel hommikul hetkekski, et sellel küsimusel võib olla mõni võigas põhjus ja ma ei mäletaks seda, kui Madeleine poleks kadunud. Madeleine'i tol hommikul öeldud sõnad on mind sellest ajast saati kummitanud.»