Just sellise vanusevahega paarid on kõige õnnelikumad

Vanusevahe on suhetes olnud pikalt põnev arutlusteema. Kas ja kui oluline on suhtedünaamikas kummagi osapoole sünniaasta? Mõned inimesed peavad võimaliku partneri vanust ülioluliseks, teiste jaoks ei oma see mingit tähtsust. Aga millised paarid tegelikult kõige õnnelikumas ja kestvamas suhtes on?