Ämma soovitud DNA-test paljastas pöörase saladuse: kuidas ta sellest ise välja vingerdab?

Pealekäiv ämm peab nüüd ise ette vaatama, et tema saladus perekonda ei lõhuks

Petmine on nii suur süüdistus, et ainuüksi kahtlus võib suhte lõhkuda. Üht naist kahtlustati tiivaripsutamises lapse silmavärvi tõttu ja teades, et ta pole meest petnud, nõustus DNA testi tegema. Laps oli tema mehe oma küll, kuid selgus hoopis midagi muud ja väga ootamatut.