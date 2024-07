ARST HOIATAB Salakavalast vähist võib esimesena märku anda just see veider sümptom

Valgete peente karvade kiire kasvamine kohtades, mis on tavaliselt karvutud, võib tähendada, et tegemist on haruldase nahahaigusega. «Peened mittepigmenteerunud vildakad karvad,» selgitas Walter eelmisel nädalal TikTokis. «Kuid täiskasvanutel on nende karvade kasv paraneoplastiline, mis tähendab, et tegemist on häirega, mille puhul põhjustab vähk keha reageerimist teatud viisil.»

«Pöörane on see, et see märk võib ilmneda kaks ja pool aastat enne vähi diagnoosimist, mis tähendab, et see võib olla esimene märk sellest, et teil on vähk,» ütles Walter. «See on üliharuldane ja ma ei taha teid hirmutada, aga ma arvan, et see on huvitav viis, kuidas nahk meie sisemise tervise kohta midagi ütleb.»