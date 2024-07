FITNESSTREENERI PIHTIMUS «Puhas toitumine pani mu juuksed välja langema»

Suurbritanniast pärit Alice Liveing on treener, suunamuudija ja kirjanik, kes julgustab enda jälgijatel mitte ainult heale väljanägemisele keskenduda, vaid ka enda füüsilise jõu kasvatamisele. Kuigi hetkel juhib ta treeningprogrammi, mille eesmärgiks on lihaste treenimine ja üleüldine kehaline võimekus, siis veel mõned aastad tagasi tegi ta trenni hoopis teistel eesmärkidel, vahendab Daily Mail.

Kuni 2017. aastani oli tema brändiks «Clean Eating Alice» mille sõnumiks oli parema eluviisi järgimine läbi puhta toitumise. Kuigi toona oli ta tuntud kui populaarse retseptiraamatu autorina, siis tema mäletab seda aega palju süngemana.

Tol ajal kõigest 25-aastane, pöördus ta viljakusspetsialisti poole, et uurida, miks tal järsku päevad katkesid. Arsti vastus tuli talle aga suure šokina. «Ta ütles mulle, et ma ei söö piisavalt palju ja teen liiga palju trenni, mu keha on stressis ja et kui ma nii jätkan, ei ole mul lapsi võimalik saada.» Alice jaoks olid need sõnad elumuutvad. Ta alustas koheselt tööd sellega, et tasapisi 10kg juurde võtta. Teekond terve kehani ei olnud aga lihtne, sest sageli langes ta tagasi halbade harjumuste juurde.

Vaadates oma vanale elule tagasi, tunnistab ta, et vaatamata sotsiaalmeediasse postitatud piltidele oli ta tegelikult kurnatud ja proovis vältida üritusi, mis kaasnesid toiduga. Kui ta juhuslikult pidi osalema õhtusöökidel, siis tõi ta ettekäändeks, et on juba eelnevalt söönud. «See on see osa, mille kohta ma kõige rohkem süüd tunnen — ma valetasin, olin ebasiiras», lisab Alice.

Kuigi nüüdseks on Alice enda uue eluga rahul, siis tunneb ta kahetsust nii enda kui ka teiste tervise ohtu seadmise eest. Varemalt ei mõistnud ta seda, et mida ta teeb ja enda jälgijatele propageerib vale on. «Ma kannan suurt vastutust potensiaalselt kahjustava narratiivi eestvedamise eest», ütleb naine.