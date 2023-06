Pekid põlema, nii et tulejutt taga!

Suur osa treeningust toimub peas – häälesta ennast, nagu läheksid sõtta, pane tõesti kõik välja. Hei, see on kõigest 40 sekundit, nii kaua ju ikka vastu pead! 20-sekundine puhkus peab olema auga välja teenitud hingetõmbehetk. Jälgi, et intensiivsus püsiks kogu töölõigu vältel sama, vali tempo, mida suudad hoida. Mitte nii, et hakkad hurraaga peale ja kümne sekundiga on võhm otsas. Muide: me suudame väga palju rohkem, kui arvame. Meie keha on häälestatud turvatsoonis püsima ja meid säästma, aga kavalda ta üle. Ületa oma piire – just see tõmbab energia üles, ainevahetuse täistuuridel käima ning viimaste uuringute põhjal muudab isegi nooremaks. Võimalusel mõõda pulssi, nii oskad pingutust ja taastumist jälgida. HIIT-treeningutega käivad kaasas komplekskasud: lisaks ilusa keha kujundamisele langeb üldine stressitase, saad parema une ja rõõmsama meele. See tundub liiga hea, et olla tõsi, kuid on siiski tõsi. Aga see on raske. Pingutad elu eest, kuid nüüd sa ju tead, kui hästi selle eest makstakse.